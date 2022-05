Marokko: inkomsten uit toerisme eind maart met 80% gestegen

De inkomsten uit toerisme zijn eind maart opgelopen tot 9,7 miljard DH (€ 924 miljoen), een toename van 80 procent.

Dat meldt minister Fatim-Zahra Ammor (Toerisme en Ambachten) eerder deze week als reactie op Kamervragen. De export van ambachtelijk werk is met 25 procent gestegen. De cijfers zijn volgens de minister het teken dat de toerismesector in het land aan het herstellen is.

De regering heeft de afgelopen maanden 2 miljard DH gestoken om de noodlijdende sector te ondersteunen. Het steunpakket van 2 miljard DH ging naar het uitkeren van looncompensatie voor de werknemers die actief zijn in de reisbranche en uitstel voor betalingsverplichtingen van bankkredieten.

Ook heeft het toerismeministerie meer dan 780 verzoeken ontvangen voor tegemoetkoming in de kosten voor renovatie van hotels en heeft het toerismebureau ONMT een grote nationale en internationale reclamecampagne opgezet om de sector nieuw leven in te blazen.

