Vastgoedprijzen in Marokko daalden in eerste kwartaal met 4,9%

De vastgoedprijzen in Marokko zijn de eerste drie maanden met 4,9 procent op jaarbasis gedaald.

Dat melden de Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib en het nationale kadaster aan de hand van de vastgoedprijsindex (IPAI).

De prijzen voor zakelijk onroerend goed daalden het hardst (-8,6 procent), gevolgd door de prijzen van woningen (-5,8 procent) en percelen (-2,9 procent). Het aantal vastgoedtransacties is afgenomen met 9,3 procent.

Er werden minder percelen van de hand gedaan (-15,7 procent), het aantal overdrachten van zakelijk onroerend goed daalde met 10,6 procent en die van woningen daalde met 3,2 procent.



Per activaklasse daalden de huizenprijzen met 5,8 procent. Villa's en appartementen zijn respectievelijk gemiddeld 6,6 procent en 2,4 procent minder waard.

De prijzen in Casablanca, Rabat en Tanger zijn kwartaal op kwartaal gedaald met respectievelijk 1 procent, 1,8 procent en 0,7 procent. Net als in voorgaande rapporten steeg de waarde van vastgoed in Marrakech, met gemiddeld 2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

