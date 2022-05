Bourita bevestigt: koninklijke instructies om niet te reageren op provocaties Algiers

Marokkaanse politici en diplomaten mogen op koninklijk bevel niet reageren op de aanhoudende provocaties vanuit Algerije.

Dat zei minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) tijdens een interview met Radio France International.

In het interview ging het hoofdzakelijk over de ministeriële bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie die vorige week plaatsvond in Marrakech. De minister werd ook gevraagd naar de betrekkingen met Madrid en Algerije.

Volgens Bourita hebben politici in Marokko en diplomaten in het buitenland nadrukkelijke koninklijke instructies ontvangen om niet te reageren op de escalerende maatregelen die Algerije heeft genomen richting Marokko.



De instructies van koning Mohammed VI liggen volgens Bourita in lijn met het streven van Marokko om regionale en internationale stabiliteit tot stand te brengen. Hij merkte op dat het organiseren van de recente ministeriële bijeenkomst daar een goed voorbeeld van is.

De bijeenkomst in Marrakech werd bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 80 landen en internationale organisaties. Op de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de uitdagingen die terrorisme met zich meebrengt en de herpositionering van terreurgroep Daesh op het Afrikaanse continent.



De bijeenkomst was een initiatief van Marokko en de Verenigde Staten en was gericht op het versterken van bestaande strategieën ter bestrijding van terrorisme op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Algerije was niet aanwezig.

