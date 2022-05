Turkije optimistisch over aankoop F-16-jets na gesprekken met VS

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zei woensdag dat de gesprekken met de Verenigde Staten (VS) over de aankoop van F-16-jets aan Ankara "positief" zijn verlopen.

Cavusoglu verwees naar een brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Amerikaanse Congres waarin stond dat de levering van de straaljagers niet alleen belangrijk is voor Turkije maar ook voor de VS.

"Ik kan zeggen dat onze onderhandelingen en de vergaderingen positief verlopen, en het congres zou daar ook aan moeten werken", zei Cavusoglu. "De meeste berichten van het Congres over de betrekkingen tussen Turkije en de VS zijn positief en onze diplomaten onderhouden nauwe correspondentie". Hij merkte op dat "deze positieve benadering" zal worden voortgezet.

De wapendeal van $ 6 miljard omvat de aankoop van 40 nieuwe F-16V-straaljagers en moderniseringskits voor 80 F-16 C/D-modellen die de Turkse luchtmacht in inventaris heeft. De Turkse regering heeft in oktober 2021 de F-16's en upgradekits aangevraagd.



© Anadolu/Marokko.nl 2022