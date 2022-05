Turken blijven bij NAVO-blokkade, ondanks positief gesprek met VS

Ondanks een uiterst positief gesprek met de Verenigde Staten, blijft Turkije de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO blokkeren.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu maakte dit duidelijk na zijn ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken.

Volgens de Turkse bewindsman toonde zijn ambtgenoot in Washington begrip voor de Turkse positie. Cavusoglu beschuldigde Finland en Zweden opnieuw van het steunen van Koerdische organisaties die de Turkse regering in Ankara als terroristisch beschouwt.

Daarnaast verweet hij Zweden het leveren van wapens aan de organisaties. Hij zei te begrijpen dat de twee landen NAVO-lid willen worden na de Russische agressie tegen Oekraïne. "We begrijpen hun veiligheidszorgen, maar er moet ook rekening worden gehouden met de veiligheidsproblemen van Turkije.". Blinken zou hebben gezegd dat de zorgen van Turkije gegrond zijn, en dat dit zal worden overgebracht aan Stockholm en Helsinki.



Ondanks de huidige blokkade van Turkije is de Amerikaanse president Joe Biden optimistisch dat Finland en Zweden uiteindelijk bij de NAVO komen. Het Witte Huis liet weten er vertrouwen in te hebben dat de twee landen een efficiënt toetredingsproces zullen hebben dat tegemoet kan komen aan de zorgen van Turkije.

In een totaal "ongerelateerde gebeurtenis" liet Cavusoglu eerder vandaag weten optimistisch te zijn over de aankoop van Amerikaanse F-16-jets. Gesprekken daarover met de VS zouden "positief" verlopen.

