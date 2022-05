Erdogan wil Finland en Zweden beslist niet bij NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft beklemtoond dat hij er niet over piekert om in te stemmen met een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden.

Hij zei in een toespraak tot jongeren dat de Noord-Europese landen terroristen herbergen en dat hij goede betrekkingen wil blijven houden met Moskou en Kiev.

Turkije is sinds de Koude Oorlog een historische pijler van de NAVO en heeft net als elk lid de mogelijkheid aanvragen van nieuwe leden te blokkeren. Erdogan is niet enkel boos dat er in Noord-Europa steun bestaat voor de Koerdische terreurbeweging PKK. Maar hij hoopt ook te kunnen optreden als bemiddelaar tussen de oorlogvoerende buren aan de overkant van de Zwarte Zee, Oekraïne en Rusland. Turkije doet niet mee aan anti-Russische sancties en Erdogan heeft ook op de economische belangen van zijn land gewezen.

Naar schatting meer dan 45 procent van het gas dat het land gebruikt komt uit Rusland, 70 procent van de tarwe komt uit Rusland en een aanzienlijk groot deel van de toeristen in Turkije zijn doorgaans Russen. Ondertussen bouwen Turkije en Rusland al jaren aan een enorme kernenergiecentrale aan de Middellandse Zee.



Het Akkuyu NPP-project van 20 miljard dollar (19 miljard euro) moet na 2023 voor zeker 10 procent van de Turkse elektriciteitsbehoefte gaan zorgen. Erdogan zei dat de centrale volgend jaar geopend wordt en heel belangrijk voor Turkije is.

De president klonk in zijn toespraak volgens Turkse media vastberadener dan zijn minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu woensdag in New York. Die zei toen tegen zijn Amerikaanse collega Antony Blinken dat Turkije altijd openstaat voor nieuwe NAVO-leden, maar dat er iets gedaan moet worden aan de zorgen die Turkije heeft over veiligheidsaspecten ten aanzien van Finland en vooral Zweden.

