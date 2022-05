Jordaanse koning Abdullah plaatst halfbroer Hamzah weer onder huisarrest

De Jordaanse koning Abdullah heeft zijn halfbroer prins Hamzah opnieuw onder huisarrest geplaatst en zijn mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren beperkt.

Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de koninklijke vete die al een ruim een jaar in de openbaarheid speelt.

Vorig jaar april werd Hamzah ook al onder huisarrest geplaatst. Volgens Abdullah nam zijn halfbroer deel aan een binnen- en buitenlandse samenzwering om hem af te zetten als koning.

In een videoboodschap maakte Hamzah destijds zijn huisarrest bekend, en leverde hij meteen flinke kritiek op het leiderschap in Jordanië: "Ik ben niet verantwoordelijk voor de ineenstorting van het bestuur, de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen vijftien tot twintig jaar overheerste in het landsbestuur. En dat is alleen maar erger geworden."



Naast Hamzah werden enkele andere hooggeplaatste functionarissen opgepakt, zoals het voormalige hoofd van de hofhouding. Die kreeg vijftien jaar cel, Hamzah ging vrijuit nadat hij trouw had gezworen aan Abdullah.

De ruzie leek definitief voorbij toen het Jordaanse hof afgelopen maart een brief publiceerde waarin prins Hamzah zijn excuses aanbood en zei zich nooit meer tegen de belangen van de Jordaanse heersers te zullen keren. De maand daarop plaatste Hamzah echter een verklaring op Twitter.



In die verklaring zei hij af te willen van zijn koninklijke titel: "Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn persoonlijke overtuigingen en de waarden die mijn vader me heeft bijgebracht niet in lijn zijn met de huidige aanpak, trends en methoden van onze instituties."

Die verklaring was voor Abdullah de druppel. Na het aanbieden van zijn excuses in maart zou Hamzah een maand lang geweigerd hebben het paleis uit te komen en pas weer op Twitter iets van zich hebben laten horen.



Volgens Abdullah kan een prins zijn titel ook helemaal niet zelf neerleggen, maar is dat voorbehouden aan de koning. Hamzah zou Abdullah tegelijkertijd wel hebben gevraagd of hij zijn financiële privileges kon behouden.

Abdullah meent dat Hamzah "alle mogelijkheden om bij zinnen te komen onbenut heeft gelaten" en is na anderhalf jaar tot de conclusie is gekomen dat "hij niet zal veranderen". Volgens Abdullah heeft Hamzah "waanbeelden" en leeft hij "in een illusie".



De koning zegt dat hij Hamzah allerlei taken en rollen heeft aangeboden om het land te dienen. Die zou dat allemaal "met slechte bedoelingen en scepsis" hebben gadegeslagen. "Hij kwam nooit met een oplossing of praktische aanpak voor welk probleem dan ook waar ons land mee te maken heeft".

Abdullah zegt dat hij Hamzah ook nu de middelen blijft bieden om comfortabel te kunnen leven: "Maar hij zal niet de ruimte krijgen om de natie, zijn instituties en zijn familie te beledigen, noch om de stabiliteit van Jordanië te ondermijnen."



