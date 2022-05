Uslu: omroep ON is onafhankelijk, maar mag niet álles uitzenden

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) begrijpt de zorgen dat op de nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland (ON) omvolkingstheorieën werden geventileerd.

Ze wijst wel op de onafhankelijkheid van de omroepen, hoewel de bewindsvrouw eraan toevoegt dat ook op ON niet alles mag worden gezegd.

De staatssecretaris kreeg vragen van een groot aantal partijen uit de Tweede Kamer over de omvolkingstheorieën die de Vlaamse politicus Filip Dewinter volgens de Kamer "onweersproken" mocht uiten. Volgens deze complottheorie wordt de westerse samenleving langzaam vervangen door islamitische immigranten met een niet-westerse achtergrond.

"De onafhankelijkheid van omroepen is een groot goed", zegt Uslu vrijdag. "Ik moet me niet gaan mengen in de inhoud." Wel heeft Ongehoord Nederland zich volgens haar te houden aan de Mediawet en journalistieke codes. Er zitten dus grenzen aan wat de omroep mag uitzenden. Er kwamen eerder al klachten binnen over de omroep bij de ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep, die hier onderzoek naar doet.



De Kamerleden maken zich zorgen omdat de omvolkingstheorie ook in verband wordt gebracht met een reeks aanslagen in de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor de schietpartij in het Amerikaanse Buffalo eerder deze maand, waarbij een 18-jarige Amerikaan uit racistische overtuiging het vuur opende op voornamelijk zwarte mensen in een supermarkt.

De dader publiceerde een manifest waarin hij zijn zorgen uit over "de raciale en culturele vervanging van het Europese volk".

