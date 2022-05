Kuipers: kans is groot dat apenpokken naar Nederland komen

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt het "verstandig" om de ontwikkelingen rond het apenpokkenvirus goed in de gaten te houden.

"De kans is groot dat het hier wel degelijk komt", aldus de bewindsman. Bekeken moet worden hoe ernstig het virus is en of er ingegrepen moet worden, "maar het is echt aan het RIVM om daar verstandige uitspraken over te doen.".

Het apenpokkenvirus, dat uitslag en griepverschijnselen kan veroorzaken, komt doorgaans zelden buiten Afrika voor maar is de afgelopen maand al opgedoken in verschillende landen in Noord-Amerika en Europa.

In Frankrijk is iemand in Parijs besmet en in Duitsland gaat het om iemand uit München. Het eerste geval in België werd gisteravond gemeld. Bij een tweede persoon, een man uit Vlaams-Brabant, is de ziekte vanochtend geconstateerd. Het is niet duidelijk hoe het virus in België is gekomen. Ook de link tussen de twee besmettingen wordt nog onderzocht, zei viroloog Marc Van Ranst in het NOS Radio 1 Journaal.



Beide patiënten in België zijn niet ernstig ziek. Het virus is in de meeste gevallen ook niet heel ziekmakend. Apenpokken kan worden overgedragen via de huid en via adem, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht, schrijft het RIVM. Symptomen zijn onder meer bultjes, koorts en hoofdpijn.

De ziekte kan levensbedreigend zijn; in de Democratische Republiek Congo sterft 10 tot 11 procent van de mensen die ermee besmet zijn, zegt Van Ranst. In een aantal West-Afrikaanse landen gaat het om 1 procent. "Maar je neemt aan dat dat getal veel kleiner gaat zijn in landen met westerse geneeskunde."



Er is een aantal antivirale middelen dat kan helpen, zegt Van Ranst, maar die zijn nog niet op grote schaal op mensen getest. Bij apenproeven lieten de middelen wel goede resultaten zien.

In Europa en de VS zijn de meeste patiënten mannen die seksueel contact met mannen hebben. Gezondheidsautoriteiten zoeken uit of bepaalde risicogroepen moeten worden gewaarschuwd, schrijft het RIVM.



Topje van de ijsberg

Experts van Belgische overheden komen vanmiddag bijeen om te overleggen over de aanpak van het virus. Van Ranst verwacht dat het land de komende dagen meer positieve gevallen gaat zien. "Dit is waarschijnlijk enkel het topje van de ijsberg.".

Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde acht op basis van de huidige gegevens de kans klein dat het virus zich breed onder de bevolking verspreidt. "Als wetenschappers en arts zijn we op onze hoede en houden we het verloop nauwlettend in de gaten."



Ook het RIVM in Nederland houdt de verspreiding van de ziekte in de gaten, maar ziet vooralsnog geen reden tot zorg. Minister Kuipers van Volksgezondheid vindt het verstandig om de ontwikkelingen in de gaten te houden. "Er zijn tot nu toe geen signalen dat het virus hier is", zei Kuipers.

De minister zegt vooralsnog niet de indruk te hebben dat het virus ernstige gezondheidsproblemen oplevert, maar wil daar graag meer over weten van het RIVM. Het zou volgens hem ook kunnen dat het instituut voorstelt om te gaan vaccineren.

"Tot nu toe heb ik dat verzoek of voorstel niet gekregen. Ik wacht hun adviezen af", aldus Kuipers. Wel benadrukt hij dat het virus "echt anders dan corona" is, "zowel in aantallen als in verspreiding".

