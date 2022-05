Finland: Russisch Gazprom stopt met leveren gas

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt aanstaande zaterdag met het leveren van aardgas aan Finland. Dat meldt het Finse Gasum, een groothandelaar in gas van de Finse overheid.

Gasum zal vanaf dit weekend gas leveren uit andere landen via een pijpleiding die Finland met Estland verbindt.

Rusland eist van Europese klanten dat ze hun gas voortaan in roebels afrekenen, ook als in contracten is afgesproken dat ze in bijvoorbeeld euro's of dollars zouden betalen. Finland weigerde dit. Eerder werden Polen en Bulgarije al om dezelfde reden afgesloten van het Russische gas.

De Finnen zijn lang niet zo afhankelijk van Russisch aardgas als andere landen in de Europese Unie. Het meeste gas dat Finland importeert komt weliswaar uit Rusland, maar de brandstof is slechts goed voor 5 procent van alle energie die het land verbruikt.



NAVO

"Het is erg spijtig dat de in het contract afgesproken aardgasleveringen worden beëindigd. Maar we hebben ons goed voorbereid op deze situatie en zullen al onze klanten van gas blijven voorzien, mits er geen verstoringen zijn in ons gasleidingennetwerk", zegt Gasum-topman Mika Wiljanen.

De Finnen sloten vrijdag ook een deal met energiebedrijf Excelerate Energy over de huur van een groot drijvend platform voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) voor een periode van tien jaar. Zowel Finland als Estland gaat deze importterminal vanaf deze winter gebruiken om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Finland kondigde onlangs aan bij het militaire bondgenootschap NAVO te willen. Rusland ziet die uitbreiding van de NAVO naar een land waar het een ruim duizend kilometer lange grens mee deelt als grote bedreiging.

