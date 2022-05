Duitsland tekent energieovereenkomst met Qatar

Duitsland en Qatar gaan op het gebied van energie nauwer samenwerken. Daarbij staat vooral de handel in waterstof en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) centraal.

De grootste economie van Europa is naarstig op zoek naar alternatieven voor Russisch gas sinds de Russische invasie in Oekraïne.

De deal betekent onder andere dat autoriteiten van beide landen met regelmaat met elkaar zullen overleggen. Ook wordt een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de ontwikkeling van handelsbetrekkingen op het gebied van lng en waterstof. Een andere werkgroep zal inzetten op hernieuwbare energie.

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, was in Duitsland voor de ondertekening van de overeenkomst. Dat deed hij in het bijzijn van de Duitse minister van Economie Robert Habeck, die in maart naar Qatar reisde. Behalve de minister waren ook afgevaardigden van de Duitse nutsbedrijven RWE en Uniper daar toen aanwezig. Destijds werd ook gesproken over lng-leveringsdeals op lange termijn.



Voorwaarden

Duitsland zou echter nog geen handtekening hebben gezet onder een overeenkomst met Qatar over de levering van lng. Dat zou onder andere komen door de voorwaarden die de Golfstaat stelt. Qatar zou een looptijd van het contract van minstens twintig jaar willen.

Rusland is momenteel nog de grootste gasleverancier van Duitsland. Maar dat moet anders, aldus Duitsland. Het land heeft sinds de invasie van Oekraïne al verschillende initiatieven gelanceerd om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen.

© ANP 2022