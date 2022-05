Apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld

Het apenpokkenvirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Eerder vandaag maakte het RIVM bekend dat er in Nederland mogelijk enkele gevallen van het apenpokkenvirus zijn. Er werden monsters onderzocht in een laboratorium. Daarvan is nu dus de uitslag bekend.

Een woordvoerder van het RIVM vertelde eerder aan NU.nl dat het virus zich iets anders lijkt te gedragen dan gewoonlijk. "Eerder bleef zo'n ziekte beperkt tot bijvoorbeeld een persoon en zijn gezin, maar nu is er ook transmissie naar anderen."

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand anders heeft besmet.



Nu gaat het om een opvallend grote uitbraak. Er zijn besmettingen vastgesteld in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Ademhalingsdruppels en nauw huidcontact

Over de besmettelijkheid van apenpokken is nu nog lastig een uitspraak te doen, vertelde de woordvoerder van het RIVM. Wel verloopt de ziekte bij de meeste mensen vrij mild. Besmetting vindt meestal plaats via ademhalingsdruppels, maar ook door nauw huidcontact tijdens bijvoorbeeld seks.



Mensen kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

Homoseksuelen

De woordvoerder vertelt dat het ziektebeeld bij de huidige uitbraak ook iets anders dan gewoonlijk lijkt te zijn. De meeste plekjes die mensen met het virus ontwikkelen, zijn rond de anus en de geslachtsdelen.



Een aanzienlijk deel van de wereldwijde infecties in mei vond plaats via seksueel contact. In de meeste gevallen gebeurde dit tijdens seks tussen mannen, maar in het buitenland zijn ook vrouwen al besmet geraakt. Mogelijk is dit beeld iets vertekend doordat mannen zich wellicht eerder laten testen.

De besmettelijkheid van het virus zit volgens de woordvoerder vooral in de blaasjes die besmette mensen kunnen krijgen. Goede handhygiëne is belangrijk om verspreiding tegen te gaan. Het RIVM raadt mensen die het niet vertrouwen en plekjes krijgen aan om thuis te blijven en naar de huisarts of een soapoli te gaan.

