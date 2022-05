Jordaanse koning ziet geen heil in betrekkingen met Israël zolang Palestina-kwestie voortduurt

De Jordaanse koning Abdullah II ziet geen enkel voordeel in het aanknopen van betrekkingen met Israël tenzij de Palestijnse kwestie wordt opgelost.

In een gesprek met de gepensioneerde Amerikaanse veiligheidsadviseur generaal Herbert McMaster zei koning Abdullah dat hij in gesprekken met Amerikaanse presidenten altijd heeft gewezen op het belang van het oplossen van de Palestijnse kwestie.

Hij verwees onder meer naar de recente normalisering tussen Israël en een aantal Arabische landen en Marokko en vergeleek die betrekkingen als iemand die "twee stappen vooruit en twee stappen terug doet".

Het is de eerste keer dat de koning van Jordanië zich publiekelijk uitlaat over de Abraham-akkoorden waarbij de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Soedan en Marokko in 2020 hun betrekkingen met Israël normaliseerden. Die verzoening vond plaats onder leiding van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn adviseur en schoonzoon Jared Kuchner.



"Er geen alternatief voor het oplossen van de Palestijnse kwestie", benadrukte koning Abdullah daarmee verwijzend naar pogingen van Israël om op andere manieren een wit voetje te halen bij buurlanden in het Midden-Oosten. Van de 22 Arabische landen hebben er 'slechts' zes officiële betrekkingen met Israël, namelijk Egypte en Jordanië, en sinds 2020 ook Bahrein, de VAE, Soedan en Marokko.

De uitspraken van de Jordaanse monarch over de Arabisch-Israëlische betrekkingen kwamen nadat Jordanië weigerde deel te nemen aan de Negev-top in Israël eind maart.

