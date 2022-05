Israël: geen strafrechtelijk onderzoek naar moord op vermoorde journaliste Abu Akleh

Het Israëlische leger zal geen strafrechtelijk onderzoek openen naar de moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh.

Dat meldt het Israëlische bezettingsleger donderdag. "Het is in dit stadium niet nodig om een ​​onderzoek te openen", leest de Israëlische militaire verklaring.

Volgens het Israëlische leger is er "geen echte verdenking van een criminele daad" en heeft het tussentijdse onderzoek van het leger niet kunnen aantonen of Abu Akleh werd gedood door Israëlisch of Palestijns geweervuur.

De 51-jairge verslaggeefster werd vorige week door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger toen ze verslag deed van een inval van Israëlische troepen in een Palestijns vluchtelingenkamp op de bezette Westelijke Jordaanoever.



Een fotograaf van het Franse persbureau AFP die ter plaatse was toen Abu Akleh stierf bevestigt dat Abu Akleh is doodgeschoten door Israëlische militairen en benadrukte dat ze een persvest droeg. Israël ontkent dat. Palestijnse functionarissen en haar werkgever, Al Jazeera, spreken van een koelbloedige executie.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken hekelt het besluit van het leger en houdt Israël volledig verantwoordelijk voor de moord. Veel regeringen, mensenrechtenorganisaties en persorganen eisen een transparant onderzoek naar de moord op de doorgewinterde Palestijnse journaliste.



© MAROKKO.NL 2022