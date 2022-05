Handelszone Fnideq telt inmiddels 60 bedrijven

De nieuwe handelszone in Fnideq heeft inmiddels zo'n 60 bedrijven aangetrokken

Dat meldt het Agentschap voor de Promotie en Ontwikkeling van het Noorden (APDN).

De industriële zone werd eerder dit jaar ingehuldigd en moet de strijd aangaan met de zwarte handel uit de nabijgelegen Spaanse exclave Ceuta.

De handel in smokkelwaar ligt al langer dan twee jaar stil als gevolg van de sluiting van de landsgrenzen met Spanje maar ook na de heropening van de grenzen mag er geen smokkelwaar meer de grenzen over. De illegale handel is al jaren een doorn in het oog van de Marokkaanse autoriteiten. De Marokkaanse schatkist liep door de 'contrabando' zo'n 3 miljard DH (€ 275 miljoen) per jaar mis aan onbetaalde belastingen.



De illegale handel is daarentegen voor veel bewoners van aangrenzende gebieden in Noord-Marokko een belangrijke inkomstenbron. In het voorjaar van 2021 werden in Fnideq grootschalige demonstraties gehouden tegen de grenssluitingen. De regering in Rabat heeft hoge verwachtingen van de handelszones en probeert werkgelegenheid te creëren door met belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen ondernemers over de streep te trekken.

Volgens APDN kunnen bedrijven die zich in de handelszone vestigen aanspraak maken op directe en indirecte subsidies, opleidingen, technische bijstand, sociale zekerheid en een ziektekostenverzekering. Ook betalen bedrijven de eerste twee jaar slechts de helft van de huurprijs en ontvangen ze ondersteuning van bijvoorbeeld de douane (ADII) en voedingswarenautoriteit ONDA.

