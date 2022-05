Spanje haalt banden aan met het gasrijke Qatar

Spanje en Qatar hebben tijdens een staatsbezoek van de Qatarese emir Tamim bin Hamad Al Thani aan Madrid de economische banden aangehaald.

Tijdens dit tweedaagse bezoek, het eerste sinds zijn troonsbestijging in 2013, werden twaalf overeenkomsten op het gebied van economie, handel, onderwijs en wetenschap ondertekend.

Als "gebaar van vertrouwen in de Spaanse economie en bedrijven" gaat Qatar fors meer investeren in Spanje. In de "komende jaren" gaat de Golfstaat vijf miljard dollar (4,75 miljard euro) in het Zuid-Europese land steken.

Madrid en Doha hebben nog niet gespecificeerd in welke projecten en sectoren de investeringen zullen worden gedaan maar er is een overeenkomst getekend tussen Qatar Investment Authority (QIA) en het Spaanse openbare financieringsagentschap Cofides.



Derde gasreserves ter wereld

De samenwerking met Qatar is momenteel van cruciaal belang voor Spanje, benadrukt de Spaanse regering in haar persbericht. Als gevolg van het conflict in Oekraïne is Madrid stappen aan het zetten om zijn energiezekerheid veilig te stellen.

Qatar, dat de op twee na grootste gasreserves ter wereld heeft, is momenteel de op vier na grootste aardgasleverancier van Spanje, na de Verenigde Staten, Algerije, Nigeria en Egypte. Gas uit het emiraat was in april goed voor 4,4 procent van de totale Spaanse invoer maar als het aan Madrid ligt gaat het aandeel toenemen.

