Kamerlid Mounib mag parlementsgebouw in, op vertoon PCR-test

Kamerlid Nabila Mounib, voorzitter van de Verenigde Socialistische Partij (PSU), mag het parlementsgebouw betreden zonder vaccinatiepas te vertonen.

De Kamervoorzitter heeft laten weten dat het vanaf maandag mogelijk is om het parlementsgebouw te betreden, op vertoon van een negatieve PCR-test, meldt PSU vandaag op Facebook.

Kamerlid Mounib mocht sinds haar aantreden in oktober het gebouw niet betreden omdat ze weigerde zich te laten vaccineren. Bij meerdere pogingen van de politica om het gebouw te betreden werd ze geweigerd.

Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen.



Mounib is de enige die haar partij in het parlement vertegenwoordigd en had eerder al laten weten tegen de omstreden vaccinatiepas te zijn. Ze omschreef de vaccinatieplicht als "een flagrante schending van de grondwet".

Volgens Mounib maakt de regering op "autoritaire wijze" gebruik van de noodtoestand om Marokkanen een nieuwe nationale pas op te leggen.

