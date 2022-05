Opluchting in Melilla en Nador na heropening grensovergang Bni Ansar

Na meer dan twee jaar gesloten te zijn is grensovergang Bni Ansar, tussen Melilia en Nador, sinds deze week weer open voor reizigers.

Inwoners aan beide kanten van de grens zijn opgelucht met de mogelijkheid om weer de andere kant van de grens te kunnen bezoeken.

Inwoners van de twee steden hebben een bijzonder sterke band. Veel inwoners van Melilia gaan op bezoek bij familie in Nador of doen boodschappen op de markt waar de prijzen aanzienlijk lager zijn dan in de Spaanse exclave. Maar helemaal terug naar de situatie van voorheen is het nog niet.

Door extra formaliteiten aan de grens zijn de wachtrijen langer, vooral aan de Spaanse zijde. Bovendien hebben Nadori's een visum nodig om de grensovergang over te steken. Desondanks wordt de hervatting van het grensverkeer in naburige steden Nador, Bni Ansar en Zghanghan met grote opluchting verwelkomd.



Horecaondernemers, handelaren en taxichauffeurs hopen dat de grensheropening de opmaat zal zijn naar een succesvol toeristisch zomerseizoen. Want behalve de inwoners van Melilia draagt ook de diaspora (MRE) sterk bij aan de economie in de regio. Veel Marokkanen die in het buitenland wonen geven er bij een bezoek aan de regio de voorkeur aan om in Melilla te verblijven.

Betrekkingen

De landgrenzen tussen Marokko en Spanje waren sinds maart 2020 gesloten, aanvankelijk vanwege de coronapandemie maar daarna bleven de grenspassages dicht als gevolg van het diplomatieke conflict met Madrid. Nu de twee landen de ruzie hebben bijgelegd werden ook de grensovergangen heropend.



De heropening van de doorlaatposten betreft echter alleen personen, goederen zijn uitgesloten. Zowel in Nador (Melilla) als in Fnideq (Ceuta) is de smokkel volledig aan banden gelegd. Maar door inspanningen van lokale autoriteiten hebben er particuliere investeringen in dit gebied plaatsgevonden. Een aanzienlijk aantal mensen dat voorheen financieel afhankelijk was van de handel in smokkelwaar heeft elders werk gevonden.

Bovendien geven grote projecten, zoals de aanleg van de haven van Nador West-Med, de regio grote hoop hetzelfde industriële lot te zullen ondergaan als Tanger.



© MAROKKO.NL 2022