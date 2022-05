Buitengewoon vroege hittegolf in Spanje: 41 graden

Delen van Spanje kampen met een buitengewoon vroege hittegolf. De thermometer in de stad Andujar in Andalusië gaf vrijdagmiddag 41 graden aan.

Ook in andere zuidelijke steden waren er recordtemperaturen voor mei: Sevilla en Cordoba registreerden 39 graden.

Op het vakantie-eiland Mallorca werd 35 graden bereikt. In grote delen van Zuid- en Midden-Spanje komen de temperaturen 's nachts niet onder de 20 graden. In Jaen was het tot nu toe het warmst met nachten van minstens 26 graden.

"De zomer eet de lente op", kopt de krant El Pais over de hittegolven die elk jaar eerder beginnen. De enige logische verklaring voor dit fenomeen is klimaatverandering, citeert de krant de woordvoerder van de Spaanse weerdienst.

De mensen in het zuiden van Spanje kunnen pas volgende week enige verlichting verwachten. Dan zouden de maximumtemperaturen 'slechts' rond de 30 graden moeten liggen.

