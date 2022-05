Meldplicht ingesteld voor besmettingen met apenpokkenvirus

Het apenpokkenvirus is op advies van het RIVM aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat artsen verplicht zijn besmettingen of vermoedens daarvan direct te melden.

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een meldplicht help volgens het RIVM nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen. Ook kunnen snel maatregelen, zoals quarantaine, worden getroffen voor mensen met wie mogelijke patiënten in contact zijn geweest.

Mensen met symptomen wordt gevraagd thuis in isolatie te gaan tot een test heeft uitgewezen of zij besmet zijn. Als dat zo is, moeten zij in afzondering blijven totdat zij niet meer besmettelijk zijn voor anderen. Dat is op het moment dat de huid volledig genezen is.

Kuipers

Zorgminister Ernst Kuipers meldt verder dat contacten van besmette personen die veel risico lopen, een eenmalige pokkenvaccinatie krijgen aangeboden. Nederland beschikt al over deze vaccins, die ook bescherming bieden tegen apenpokken. De prik werkt het beste als die binnen vier dagen na het contact wordt toegediend.



In Nederland werd tot 1974 gevaccineerd tegen pokken. Het is de verwachting dat mensen die destijds zijn ingeënt, daar zelfs na al die jaren nog steeds door beschermd zijn.

Geen collectieve maatregelen

Kuipers benadrukt dat geen "collectieve maatregelen" te verwachten zijn, zoals die tijdens de coronapandemie lange tijd wel waren. "De manier waarop apenpokken overgebracht wordt en de relatief milde klachten bij de meeste mensen maken dat er geen druk op de zorg verwacht wordt."

Het apenpokkenvirus is tot dusver bij twee mensen in Nederland vastgesteld, maar het RIVM verwacht dat al meer mensen besmet zijn geraakt. Het virus wordt nu vooral aangetroffen bij mannen die (ook) seks hebben met andere mannen. "Maar het beperkt zich er niet toe", aldus Kuipers.

© ANP 2022