Turkije: Zweden moet concrete stappen zetten tegen terrorisme

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een telefoongesprek met de Zweedse premier Magdalena Andersson gezegd dat Ankara verwacht dat Zweden "concrete stappen zet om terroristische organisaties aan te pakken".

Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu zaterdag. De twee spraken elkaar over de eventuele toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO, waar Erdogan zich tegen verzet. Erdogan wil onder meer dat het land stopt met zijn politieke en financiële steun aan terroristische organisaties en met het leveren van wapens aan deze groeperingen. Ook wil hij dat de Zweedse regering beperkingen op de wapenexport naar Turkije opheft. Deze beperkingen werden in 2019 ingevoerd na militaire operaties van Turkije in onder meer Noord-Syrië.

Zweden en Finland hebben woensdag officieel het NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Erdogan verzet zich echter tegen hun toetreding. Beide landen zouden volgens hem terroristen herbergen, onder wie Koerdische militanten van de in Turkije verboden PKK. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Ann Linde benadrukte vrijdag dat Zweden als eerste land na Turkije de PKK als terroristisch bestempelde.

De Turkse president heeft zaterdag ook met zijn Finse ambtgenoot Sauli Niinistö gebeld. Volgens Niinistö hadden de twee een "open en direct" gesprek. "Ik heb duidelijk gemaakt dat Finland en Turkije zich als NAVO-bondgenoten zullen inzetten voor elkaars veiligheid en dat onze relatie hierdoor sterker zal worden. Finland veroordeelt alle vormen van terrorisme ", zei hij na afloop. Volgens de Finse president gaan de onderhandelingen verder.

