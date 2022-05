Spanje onderzoekt Pride-festival als mogelijke brandhaard apenpokken

De Spaanse autoriteiten onderzoeken of het apenpokkenvirus zich mogelijk via een Pride-festival op het toeristische eiland Gran Canaria heeft verspreid, bericht de Spaanse krant El País.

Het populaire homofestival Maspalomas Gay Pride werd tussen 5 en 15 mei door zo'n 80.000 mensen uit Spanje en het buitenland bezocht. Een man uit Madrid, een man uit Italië, en een man van Tenerife, testten positief op het virus nadat ze het festival hadden bezocht.

In heel Spanje zijn tot nu toe dertig besmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn er 23 "verdachte gevallen" bekend. In Madrid heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vrijdag een sauna gesloten, nadat deze als mogelijke brandhaard werd aangewezen. Ook in buurland Portugal zijn zeker 23 mensen besmet.

Darklands

De organisatie van het internationale homofestival Darklands, dat eerder deze maand plaatsvond in Antwerpen, meldde vrijdag dat de gezondheidsdienst van de Belgische regering ook drie besmettingen met het apenpokkenvirus naar dat festival heeft herleid. Volgens de organisatie is er reden om aan te nemen dat het virus door festivalbezoekers uit het buitenland is binnengebracht.

Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en huiduitslag, in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam. Sinds begin deze maand zijn al tientallen besmettingen gemeld in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen, waaronder ook Nederland, België en Duitsland. Tot nu toe kwamen besmettingen vooral in Centraal- en West-Afrika voor. Onder de apenpokkenpatiënten zijn opvallend veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt.

© ANP 2022