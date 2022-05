Tot drie weken quarantaine na contact met apenpokken-patiënt

De GGD vraagt mensen die contact hebben gehad met of in de buurt zijn geweest van iemand die positief testte op het apenpokkenvirus om tot drie weken in quarantaine te gaan.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat er nog veel onduidelijk is over het virus.

Huisgenoten, seksuele contacten of andere nauwe contacten van iemand bij wie het virus is vastgesteld krijgen het verzoek thuis te blijven. Het quarantaine-advies geldt ook voor mensen die zonder beschermende kleding langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand van een patiënt zijn geweest, aldus de woordvoerder van het RIVM.

Na contact met een apenpokkenpatiënt kan het 5 tot 21 dagen duren voor iemand symptomen ontwikkelt. De GGD houdt contact met de mensen die daarom uit voorzorg thuis moeten blijven. Zij worden gevraagd elke dag hun temperatuur op te meten en alert te blijven op symptomen.



Symptomen

Het apenpokkenvirus kenmerkt zich door blaasjes op de huid. Voordat die blaasjes verschijnen, kunnen mensen onder meer last krijgen van vermoeidheid, opgezette lymfeklieren en hoofdpijn. Hoe groot de kans is op besmetting als je dicht bij iemand bent geweest voor diegene symptomen ontwikkelde, moet nog blijken. "Het is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen", aldus de RIVM-woordvoerder.

De quarantaine-adviezen zijn wel doorgegeven aan de GGD'en, maar staan op dit moment nog niet uitgelegd op de website van het RIVM. Volgens de woordvoerder kunnen de adviezen namelijk nog wijzigen. "Dit is zo nieuw, volgende week zal meer afstemming plaatsvinden.".



Quarantainetijd

Of, zoals bij het coronavirus het geval was, de quarantainetijd kan worden verkort als na een paar dagen een test uitwijst dat iemand het virus niet bij zich draagt, is ook nog onduidelijk. "Er wordt nog onderzocht na hoeveel dagen je dan eventueel zou kunnen testen." Het apenpokkenvirus kent nu een meldplicht, wat wil zeggen dat artsen die een besmetting met het virus hebben vastgesteld of een besmetting vermoeden dit moeten melden.

In Nederland zijn op dit moment twee gevallen van apenpokken vastgesteld. Waar deze mensen het virus hebben opgelopen wordt volgens de RIVM-woordvoerder nog onderzocht.

© ANP 2022