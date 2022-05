Biden bereid geweld te gebruiken om Taiwan te verdedigen

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat de Verenigde Staten bereid zijn om geweld te gebruiken om zo Taiwan te verdedigen tegen China.

Hij noemt dat een belofte die het land zichzelf heeft opgelegd. De woordvoerder van Biden zwakte diens woorden af, kort nadat de president ze had uitgesproken. Volgens de woordvoerder zijn de VS toegewijd aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen. Wat Biden bedoelde is dus niet helemaal duidelijk.

"China flirt met gevaar", zei Biden. Chinese vliegtuigen vlogen recent nog erg dicht bij Taiwan en vorige maand hield het Chinese leger een militaire oefening in de buurt van de eilandstaat.



Eenwording van Taiwan en China

Biden zei ook dat hij niet tegen een eenwording van Taiwan en China is, maar dat dit onder geen beding mag gebeuren door militair ingrijpen. "Dat zou de hele regio destabiliseren, net zoals nu in Oekraïne gebeurt.".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan was blij met het uitspreken van de steun door Biden. Taiwan zegt veel te blijven investeren in het leger, samen met Japan en de VS, om de veiligheid van het eiland te garanderen.



Chinese toewijding

China reageerde maandag op de woorden van Biden door te zeggen dat de Amerikaanse president de Chinese toewijding niet moet onderschatten. "Niemand moet de toewijding, wilskracht en het sterke vermogen van China om de nationale soevereiniteit te verdedigen onderschatten", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. In 1949 vluchtten de door de communisten verdreven leiders van China naar het eiland en stichtten daar de Republiek China (Taiwan).

