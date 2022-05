RIVM: vooralsnog zes mensen met apenpokken in Nederland

Inmiddels zijn bij zes mensen in Nederland apenpokken vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag.

Vrijdag bevestigde het instituut het eerste apenpokkengeval in Nederland. Zaterdag liep dat op naar twee.

Tot nu toe zijn alle mensen die besmet zijn geraakt met het apenpokkenvirus mannen die seks hebben met mannen. Een deel van de mannen is bij het Darklands Festival in België geweest, dat eerder al werd aangemerkt als mogelijke brandhaard.

Darklands is een groot fetisjfestival en vond plaats in Antwerpen van 4 tot 9 mei. Het is voornamelijk gericht op de homogemeenschap.



Het RIVM benadrukt dat het apenpokkenvirus zich niet alleen verspreidt via seksueel contact en dat niet alleen de homogemeenschap te maken heeft met het virus. Het instituut blijft nieuwe mogelijke gevallen analyseren samen met het Erasmus MC.

Het aantal gevallen kan dus nog oplopen.

