Algiers ontkent Saoedische bemiddeling in relatiebreuk Rabat

Saoedi-Arabië is niet betrokken bij bemiddelingspogingen om de relatie tussen Marokko en Algerije te verbeteren.

Dat meldt de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Ramtane Lamamra tegenover staatspersbureau APS.

Volgens Lamamra vindt er geen bemiddeling plaats en zal deze er ook nooit komen, "vandaag noch morgen". Hij benadrukte dat de redenen die vorig jaar augustus tot de diplomatieke breuk met Rabat hebben geleid onveranderd zijn gebleven en dat de positie van zijn regering daarom ook niet zal veranderen.

De verklaring van Lamamra komt nadat eerder deze maand naar buiten kwam dat Saoedische bemiddelaars gesprekken hebben gevoerd moet Algerijnse autoriteiten. Daaruit zou onder meer zijn gebleken dat de relatie tussen Rabat en Tel Aviv een eventuele verzoening met Algerije in de weg zou staan.



Tijdens recente ontmoetingen tussen de Saoedische buitenlandminister prins Fayçal Bin Farhan en de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zou de relatie met Marokko ook niet aan bod zijn geweest.

Tebboune liet in oktober vorig jaar al weten geen bemoeienis of bemiddeling van derden te dulden. Het besluit van Algiers om de betrekkingen met Marokko te verbreken is volgens Tebboune een "soeverein besluit" en Marokko zou volledig verantwoordelijk zijn voor de verslechtering van de bilaterale relatie.

