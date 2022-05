Geen Marokkaanse schapen in Melilla voor Eid al-Adha, wegens 'kans op MKZ en PPR'

Moslims in de Spaanse exclave Melilla kunnen voor het offerfeest Eid al-Adha geen schapen uit Marokko invoeren.

Volgens regeringsafgevaardigde Sabrina Moh bestaat de kans dat de dieren besmet zijn met het mond-en-klauwzeervirus (MKZ) of Peste des petits ruminants (PPR).

In een interview met de lokale televisie in Melilla verwees ze naar de sluiting van de landsgrenzen in maart 2020 en herinnerde ze dat ook die maatregel het gevolg was van een gezondheidscrisis.

Voor zover bekend is er in Marokko geen uitbraak van het MKZ-virus. De veterinaire dienst van voedingswaakhond ONSSA meldde vorige week dat de landelijke vaccinatiecampagne op schema loopt en dat tot dusver 1.716.235 runderen, 16.102.681 schapen en 3.606.627 geiten zijn ingeënt tegen MKZ, schapenpokken en PPR.



Ook zijn inmiddels drie van de zeven miljoen schapen en geiten voor het offerfeest geïdentificeerd. De jaarlijkse registratieoperatie van ONSSA is bedoeld om dieren te kunnen traceren in het geval er problemen ontstaan voor de volksgezondheid.

ONSSA heeft sinds 2018 extra maatregelen in het leven geroepen ter bevordering van diergezondheid. Zo worden fokkers geregistreerd en dieren gemarkeerd, drinkwater, dierengeneesmiddelen en veevoer gecontroleerd en is er verhoogd toezicht op slachtafval.

© MAROKKO.NL 2022