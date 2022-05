WHO denkt niet dat apenpokkenvirus is gemuteerd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geen reden om aan te nemen dat het apenpokkenvirus zich heeft gemuteerd.

Rosamund Lewis van de pokkenafdeling van de WHO, zei maandag tijdens een informatiebijeenkomst in Genève dat mutaties bij dit virus sowieso weinig voorkomen.

Volgens de WHO is de situatie beheersbaar. Wetenschappers doen wel onderzoek naar het verloop van de virusuitbraak. Ze willen aan de hand van verschillende besmettingen begrijpen waarom de apenpokken zich nu relatief snel verspreiden.

Maria van Kerkhove, hoofd opkomende ziektes en zoönoses van de WHO, zei ook in Genève dat de uitbraak te stoppen is. De epidemiologe denkt dat het apenpokkenvirus terug te brengen is naar het gebied waar de ziekte oorspronkelijk voorkomt, West- en Centraal-Afrika. Daarbuiten moeten landen de besmettingen van mens op mens tegengaan.



Ook de Europees gezondheidsdienst ECDC zei maandag dat de kans klein is dat het virus zich grootschalig verspreidt onder de Europese bevolking. Wel is de verwachting dat de ziekte zich nog breder verspreidt onder bepaalde groepen, zoals mensen met meerdere sekspartners.

Ondanks dat het geen seksueel overdraagbare aandoening is, is de kans op verspreiding bij nauw contact groter. In Nederland zijn tot nu toe zes gevallen van apenpokken bekend.

