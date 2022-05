Bewaker ambassade van Qatar in Parijs vermoord na woordenwisseling

In Parijs is maandagochtend een bewaker van de ambassade van Qatar vermoord, meldt het Franse dagblad Le Parisien.

Volgens de krant brak rond 06.30 uur vanochtend een woordenwisseling uit tussen twee mannen op het ambassadecomplex, gelegen nabij de Place de l’Etoile in het 8ste arrondissement in de Franse hoofdstad.

Kort daarna werd een 38-jarige verdachte opgepakt. "Bij een gruwelijke en ongerechtvaardigde misdaad is maandagochtend een veiligheidsagent van de Qatarese ambassade in Parijs om het leven gekomen. De veiligheidsdiensten hebben de verdachte snel gearresteerd en een onderzoek geopend", bevestigt de ambassade van Qatar in Frankrijk op Twitter.

De verdachte, afkomstig uit Sevran in Seine-Saint-Denis, was onder invloed van cocaïne en maakte "onsamenhangende" opmerkingen naar de bewaker. Het slachtoffer raakte zwaargewond nadat de verdachte het slachtoffer meermaals sloeg. Ook probeerde hij de bewaker te wurgen, meldt een politiebron.



Gealarmeerde hulpdiensten verleenden medische hulp maar het slachtoffer overleed ter plaatse. "De omstandigheden rond het overlijden moeten nog onderzocht worden", liet het parket van Parijs maandagmorgen weten. "Er is op het eerste zicht geen sprake van het gebruik van een wapen.".

De Parijse politie doet onderzoek naar de moord. In een tweet laat de Qatarese ambassade in Parijs weten de resultaten van het onderzoek af te wachten en biedt ze haar medeleven aan aan de familie van het slachtoffer.

© MAROKKO.NL 2022