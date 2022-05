Handelsminister Mezzour optimistisch: auto-export zal in 2022 ruim 105 miljard DH bedragen

De autosector in Marokko zal eind dit jaar oplopen tot meer dan 105 miljard DH, aanzienlijk meer dan dan de 84 miljard DH in 2021.

Dat meldt de Marokkaanse minister van Handel, Ryad Mezzour.

Verwacht wordt dat de totale export dit jaar de 330 miljard DH zal passeren. De Marokkaanse export doormaakt volgens de minister een opmerkelijke ontwikkeling door. "We gingen van 160 miljard DH acht jaar gelden naar 280 miljard DH in 2019".

Mezzour verwees naar de ontwikkeling van de auto-industrie in Marokko als teken dat het land de goede weg is ingeslagen. "Qua volume is Marokko de grootste exporteur van auto's naar de Europese Unie", het land verstuurt meer voertuigen naar de EU dan China, Korea, Japan of Turkije. "De bestverkochte auto in Europa wordt gemaakt in Marokko", zei Mezzour.



De minister noemde ook de luchtvaart. De sector werd door de coronapandemie hard geraakt maar lijkt zich te herstellen. De Marokkaanse luchtvaartsector is "sterk geïntegreerd" in de wereldwijde productie van vliegtuigonderdelen. "Veertig procent van de onderdelen van een vliegtuig worden in Marokko gemaakt", meldt de minister die er naar streeft het percentage op korte termijn te verhogen naar 50 procent.

Het land vervaardigt momenteel onder meer de onderdelen voor vliegtuigmotoren maar ondanks de "vereiste precisie en behendigheid" maakt het volgens de minister "minder indruk" dan wanneer je rompdelen vervaardigt. "Als je 6 tot 12 meter grote rompdelen vervaardigt, begint dat indruk te maken op mensen".

Het land is er klaar voor en de handelsminister wil de wereld snel laten zien wat het kan bijdragen aan de productie van 's werelds best verkochte vliegtuigen.

"De inkooporders zijn vol omdat wij de enigen in deze regio zijn die aan de vraag kunnen voldoen", aldus handelsminister Ryad Mezzour.

