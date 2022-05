Tekort aan coronavaccins in Melilla sinds heropening grens met Marokko

De heropening van de landsgrens met Marokko heeft in de Spaanse exclave Melilla bijgedragen aan een tekort aan het coronavaccin.

De vaccinatiecampagne is stopgezet na de explosieve toename in het aantal inentingen vorige week.

In de eerste vijf dagen na de heropening van de grensovergang werden meer dan 4.000 prikken gezet, een toename van 2.300 procent vergeleken met dezelfde periode een week eerder.

Een woordvoerder van de regering meldt aan nieuwsdienst La Informacion dat de coronaprikken vanaf volgende week weer kunnen worden gezet wanneer voorraden worden aangevuld. Gezondheidsautoriteiten in Melilla zijn begonnen met het uitbreiden van het aantal vaccinatiepunten.

Na meer dan twee jaar gesloten te zijn werd grensovergang Bni Ansar, tussen Melilia en Nador, vorige week geopend voor reizigers. De landgrenzen tussen Marokko en Spanje waren sinds maart 2020 gesloten, aanvankelijk vanwege de coronapandemie maar daarna bleven de grenspassages dicht als gevolg van het diplomatieke conflict met Madrid.

Inwoners aan beide kanten van de grens zijn opgelucht met de mogelijkheid om weer de andere kant van de grens te kunnen bezoeken. Inwoners van Melillia bezoeken familie in Nador of doen boodschappen op de markt waar de prijzen aanzienlijk lager zijn dan in de Spaanse exclave.

