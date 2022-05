Polisario roept opnieuw op tot aanslagen in Marokkaanse steden

De militieleider van het Polisario-Front, Mohamed El Ouali Ekeik, heeft opnieuw gedreigd met "operaties" die zullen worden uitgevoerd in de Marokkaanse Sahara.

Volgens El Ouali Ekeik zal "de oorlog" zich de komende dagen flink uitbreiden en zullen grotere steden in de Sahara het doelwit zijn van "duizenden jonge Saharanen" die klaar staan ​​om "met alle beschikbare middelen subversieve daden uit te voeren.".

De nieuwe terreurdreiging van het Front komt ruim een week nadat in Marrakech de ministeriële bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie plaatsvond. In aanwezigheid van 100 afgevaardigden uit meer dan 80 landen herhaalde buitenlandminister Nasser Bourita dat het Polisario-Front een terroristische organisatie is. Hij voerde aan dat het aanmoedigen van separatisme gelijk staat aan medeplichtigheid aan terrorisme.

In november vorig jaar deed de leiding van het Front soortgelijke uitspraken. Bedrijven, consulaten, luchtvaartmaatschappijen en andere sectoren zouden allemaal potentiële doelwitten zijn. De verklaring kwam in navolging van de oproep van de Algerijnse ex-officier Mokhtar Mediouni. Die riep op de Algerijnse staatstelevisie op tot terreuraanslagen op Marokkaanse bodem.



Verloren strijd

Het Polisario-Front verbrak in november 2020 het staakt-het-vuren met Marokko als reactie op de inzet van het Marokkaanse leger in El Guerguerate. Die was bedoeld om het vrije verkeer van goederen en personen in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek te hervatten en te beveiligen.

Het door Algerije gesteunde Polisario kreeg na de strategische blokkade van de Marokkaans-Mauritaanse grens niet de internationale steun waar het op hoopte en door de voortdurende aanwezigheid van het Marokkaanse leger in de grensstreek hebben militieleden van het Front de grens niet meer kunnen oversteken.



De eenzijdige oorlogsverklaring blijkt achteraf de doodsteek te zijn geweest voor de separatistische organisatie. Het Front kampt al geruime tijd met een enorme afname in nieuwe jonge mankrachten en de gemiddelde leeftijd van de huidige "legerleiding" ligt tussen de 60 en 70 jaar. Het Front wist in het verleden zieltjes te winnen door te ronselen in de Tindouf-kampen in Algerije maar veel jongeren zien de decennialange strijd van het Front als een verloren zaak, vooral nu steeds meer landen zich scharen achter het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Behalve een gebrek aan mankracht kampt het Front ook met een tekort aan geld, wapens en bewegingsvrijheid. In een poging het tij enigszins te keren verschenen er onlangs nieuwe foto's van Polisario-voorman Brahim Ghali. De beelden zouden zijn genomen in de bufferzone en waren bedoeld om aan te tonen dat het Front in staat zou zijn om ongehinderd de no-go-zone te betreden.

In werkelijkheid werden de foto's gemaakt in Agounit, een plaats in het uiterste zuidoosten van de Sahara, tussen Aoussred en de Mauritaanse grens.

© MAROKKO.NL 2022