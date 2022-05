3 vermoedelijke gevallen van apenpokken in Marokko

In Marokko zijn drie vermoedelijke gevallen van apenpokken ontdekt.

Dat meldt Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, maandagavond.

De drie mensen waarvan wordt aangenomen dat ze besmet zijn met de virale ziekte maken het goed en staan ​​momenteel onder medische observatie, zei Lamrabet. Er zijn tests uitgevoerd en de resultaten zullen spoedig worden onthuld.

Het virus wordt in steeds meer landen vastgesteld, vorige week in onder meer Nederland, Spanje, België, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië. Tot dusver gaat het vooral om mannen die seks hebben gehad met mannen. Maar het apenpokkenvirus verspreidt zich niet alleen via seksueel contact en treft niet alleen de homogemeenschap.



Normaal gesproken komt het virus alleen voor in Midden- en West-Afrika. In Marokko zijn tot dusver geen besmettingen met het apenpokkenvirus geregistreerd.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook blaasjes op de huid. Tot de korstjes zijn afgevallen, is iemand met apenpokken besmettelijk voor anderen. Dat kan twee tot vier weken duren.



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag dat mensen die in contact zijn geweest met mensen die al ziektesymptomen vertonen, de grootste kans lopen om besmet te raken.

De WHO wil nog deze week met meer richtlijnen komen voor zorgmedewerkers.

