Biden na opmerkelijke uitspraak: Taiwan-beleid is ongewijzigd

De Amerikaanse strategie ten aanzien van Taiwan is volgens president Joe Biden ongewijzigd, ondanks zijn opmerkingen op maandag dat Washington bereid is de Aziatische eilandstaat met geweld tegen Chinese agressie te beschermen.

"Het beleid is totaal niet veranderd", zei Biden dinsdag na overleg met de leiders van Japan, India en Australië.

De president baarde maandag opzien door te zeggen dat het verdedigen van Taiwan een belofte is die de Verenigde Staten zichzelf hebben opgelegd. De uitspraken zetten kwaad bloed in Beijing, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt. De Chinese regering waarschuwde de Amerikanen niet de toewijding van het regime "om de nationale soevereiniteit te verdedigen" te onderschatten.

Een woordvoerder van Biden zwakte diens opvallende woorden af, kort nadat de president ze had uitgesproken. De VS zouden zijn toegewijd aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen. Dinsdag voegde de president daar dus zelf aan toe dat het Amerikaanse beleid onveranderd is.



Biden is in Tokio voor de topontmoeting tussen de VS, Japan, India en Australië, het zogenoemde 'Quad'. Door samenwerking willen de landen tegenwicht bieden aan de toenemende Chinese invloed rond de Stille Oceaan.

Er wordt onder meer gesproken over de toenemende dreiging van China voor Taiwan en het conflict in Oekraïne. Ook wordt gesproken over coronavaccins en het klimaat.

