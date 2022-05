WHO: apenpokken nu in 19 landen, uitbraak blijft beheersbaar

De recente uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk, maar blijft vooralsnog beheersbaar, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het ziektevirus is eigenlijk alleen in delen van Afrika gebruikelijk, maar dook op 7 mei ook op in Europa. Sindsdien zijn er 131 gevallen geregistreerd in negentien landen en nog eens 106 vermoedelijke gevallen.

Het virus verspreidt zich gewoonlijk niet gemakkelijk tussen mensen, maar het kan worden overgedragen door nauw contact van persoon tot persoon of door contact met spullen die worden gebruikt door een persoon die apenpokken heeft, zoals kleding of beddengoed. De meeste besmette mensen herstellen binnen een paar weken.

De WHO zegt met meer adviezen te komen aan lidstaten om de uitbraak in te dammen. Zondag meldde de organisatie nog dat het virus in zeker twaalf landen was vastgesteld waar de apenpokken doorgaans niet voorkomen. Toen ging het in totaal om 92 gevallen.



Slovenië heeft dinsdag bekendgemaakt dat er een eerste geval van apenpokken is vastgesteld in het land. Het gaat om een man die op de Canarische Eilanden is geweest, meldt zender N1.

De man is onderzocht in het universitair ziekenhuis van de Sloveense hoofdstad Ljubljana, maar is niet opgenomen.

© ANP 2022