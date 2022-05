Finland en Zweden bij NAVO-top in juni in Madrid

Finland en Zweden zijn eind juni in Madrid aanwezig bij de NAVO-topconferentie. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft dit bekendgemaakt.

De twee Noord-Europese landen hebben na een lange geschiedenis van neutraliteit lidmaatschap van het bondgenootschap aangevraagd naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

De top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie wordt gehouden van 28 tot 30 juni. Wanneer Finland en Zweden toegetreden zijn, zal de NAVO 32 leden tellen. NAVO-lid Turkije heeft bezwaren tegen hun lidmaatschap onder meer wegens vermeende Zweedse steun aan de Koerdische terreurbeweging PKK en omdat het de goede banden en samenwerking met Rusland niet in gevaar wil brengen.

Turkije probeert ook te bemiddelen in de Oekraïens-Russische oorlog. Op het Wereld Economisch Forum heeft de Finse buitenlandminister dinsdag aangekondigd dat zijn land samen met Zweden een delegatie naar Ankara stuurt om met de Turkse regering over het NAVO-lidmaatschap te praten.



Het bondgenootschap werd in 1949 opgericht als verdedigingspact tegen de Sovjet-Unie. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 heeft de NAVO militaire operaties uitgevoerd zoals in Libië en Afghanistan en heeft de NAVO zich verder uitgebreid onder meer met drie voormalige Sovjetrepublieken en ex-leden van het Warschaupact.

Dat is een van de voornaamste grieven van de Russische president Vladimir Poetin, die volgens hem militair ingrijpen in Oekraïne noodzakelijk maakt. Oekraïne wilde ook lid worden, maar lijkt daar nu vanaf te zien en genoegen te zullen nemen met internationale veiligheidsgaranties.

