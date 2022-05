BBC: gehackte gegevens politie Xinjiang tonen genocide op moslims aan

De BBC heeft gehackte gegevens van de Chinese politie in Xinjiang gepubliceerd en stelt dat ze een overtuigend bewijs zijn van de wrede vervolgingen in die noordwestelijke regio.

Ze komen van een actiegroep in Washington (Victims of Communism Memorial Foundation) die tienduizenden gehackte foto's en documenten van de politie in de regio Xinjiang heeft bemachtigd en aan verscheidene media doorgegeven.

Ze illustreren de massale opsluiting en vervolging van de islamitische bevolkingsgroep van de Oeigoeren en geven een beeld van de commandostructuur die volgens de BBC tot president Xi Jinping zelf reikt. De Britse omroep heeft ze naar eigen zeggen eerder dit jaar al gekregen en maandenlang onderzoek verricht om na te gaan of ze authentiek zijn.

Ze zouden inderdaad uit Chinese politiecomputers komen en tonen een schokkend beeld van de vervolging van Oeigoeren en andere niet etnisch Han-Chinese groepen in het noordwesten van de volksrepubliek. Zo worden Oeigoeren massaal in 'heropvoedingskampen' en ook in gevangenissen opgesloten.



De gehackte data ontzenuwen de officiële lezing dat de staat er enkel scholen en onderwijsinrichtingen heeft opgezet om de regio op te stuwen in de vaart der volkeren. De politiegegevens behelzen onder meer roosters voor bewakers, foto's van gedetineerden en instructies gedetineerden die proberen te vluchten, dood te schieten.

Schokkend bewijs

De publicatie valt samen met een lang uitgesteld bezoek van de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, aan China, inclusief Xinjiang.



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, heeft in een telefoongesprek met haar Chinese collega Wang Yi de publicaties "schokkend nieuw bewijs genoemd van ernstige mensenrechtenschendingen in Xinjiang". Ze vroeg om een transparant onderzoek naar de vervolgingen waar Oeigoeren het slachtoffer van zeggen te zijn.

De kolossale autonome provincie Xinjiang met naar schatting meer dan 25 miljoen inwoners is vooral de afgelopen zeventig jaar door Han-Chinezen overspoeld. Na de Tweede Wereldoorlog was nog slechts 6 procent van de bevolking Han-Chinees en meer dan 82 procent behoorde tot de Oeigoerse bevolkingsgroep.



De omvang van de bevolking is nu meer dan zeven keer groter en bestaat voor 45 procent uit Oeigoeren. De Han-Chinezen vormen circa 42 procent van de bevolking. Beijing zou sinds de jaren negentig meedogenloos de Oeigoeren onderdrukken.

Volgens Beijing is dat "de leugen van de eeuw" en bloeit de regio mede dankzij de komst van Chinese immigranten, kennis en investeringen.

