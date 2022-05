Verdachte oorlogsmisdaden in Syrië opgepakt in Kerkrade

De politie heeft dinsdag in Kerkrade een 34-jarige man aangehouden op verdenking van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd in Syrië in 2013.

De politie meldt dat er niet eerder in Nederland iemand is aangehouden die aan de kant van het Syrische regime zou hebben gestaan en oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd.

De verdachte verbleef sinds 2020 in Nederland en had asiel aangevraagd, zegt het Openbaar Ministerie. De Dienst Landelijke Recherche van de politie kreeg eind 2020 tips dat de man lid zou zijn geweest van een prominente Syrische militie die aan de zijde van het regime van president Bashar al-Assad vocht in de Syrische burgeroorlog.

Het ging daarbij om de militie Liwa al-Quds, aldus het OM, die nauw samenwerkt met de Syrische inlichtingendiensten en de Russische krijgsmacht. Liwa al-Quds kan worden aangemerkt als criminele organisatie die tot doel heeft het plegen van internationale misdrijven, stelt justitie. Daesh werd eerder bestempeld als een dergelijke organisatie.



Voorgeleid

Volgens het OM heeft onderzoek aanwijzingen tegen de verdachte opgeleverd dat hij in januari 2013 betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger in diens woning, die later in een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht gemarteld werd. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag.

Liwa al-Quds is opgericht in het Palestijnse vluchtelingenkamp al-Nayrab, in de buurt van de noordelijke Syrische stad Aleppo, zegt het OM. De verdachte is in dat kamp geboren. Milities in het kamp werden na het uitbreken van de oorlog in 2011 bewapend door het Syrische regime. Deze milities gingen in 2013 in Liwa al-Quds op, aldus het OM.

De milities waren een belangrijke schakel in een wijdverspreide en systematische aanval op de burgerbevolking, stelt justitie. "De Syrische overheid en milities hebben zich volgens de Verenigde Naties op grote schaal schuldig gemaakt aan schendingen van mensenrechten en het oorlogsrecht.

Ze werden bijvoorbeeld ingezet om demonstraties van burgers neer te slaan, en om burgers op te pakken."

