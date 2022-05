Choukoud verkiest NK marathon in Amsterdam boven WK en EK

Khalid Choukoud doet op zondag 16 oktober mee aan de marathon van Amsterdam, die ook dit jaar dient als Nederlands kampioenschap.

De 36-jarige Choukoud hoopt in de hoofdstad zijn Nederlandse titel te prolongeren én zijn persoonlijk record te verbeteren.

Hij geeft de wedstrijd over 42,195 kilometer door Amsterdam de voorkeur boven de WK in Eugene en de EK in München. Choukoud scherpte vorig jaar in Siena zijn persoonlijk record aan tot 2.09.55.

Tijdens de olympische marathon in Sapporo moest hij na ruim 25 kilometer opgeven vanwege darmproblemen. Enkele weken later won de geboren Marokkaan in Amsterdam in 2.10.25.



Abdi Nageeye, vorige maand winnaar van de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56, is in juli de enige Nederlandse deelnemer aan de marathon bij de WK in de Verenigde Staten.

Enkele weken later lopen Björn Koreman, Tom Hendrikse, Ronald Schröer, Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels de hardloopklassieker bij de EK.

