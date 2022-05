Casablanca: 9 arrestaties wegens migratiepoging na vliegtuigkaping

Het parket in Casablanca gaat negen vliegtuigpassagiers vervolgen nadat ze eerder deze maand probeerden een noodlanding te forceren.

De verdachten, in de leeftijden tussen 19 en 42 jaar, zaten aan boord van een vlucht tussen Casablanca en Istanbul toen ze met elkaar op de vuist gingen.

De vechtende menigte keerde zich tegen het cabinepersoneel en dreigde het vliegtuig in brand te steken als de piloot geen noodlanding in Spanje zou uitvoeren. De vlucht van Pagasus maakte een noodlanding in Barcelona waar de groep werd opgewacht door de Spaanse politie. Vermoedt wordt dat de groep illegaal naar Europa wilde vluchten. Ze werden vorige week uitgeleverd aan Marokko.

Noodlanding forceren

In november vorig jaar vond een soortgelijk incident plaats. De luchthaven op het Spaanse Palma de Mallorca moest ruim vier uur op slot nadat passagiers op een vlucht vanuit Casablanca naar Istanbul het platform bestormden en wegrenden nadat het vliegtuig een noodlanding maakte omdat een passagier onwel werd.



De man die aan boord klaagde over gezondheidsproblemen bleek achteraf lichamelijk niets te mankeren maar had alles in scene gezet om een noodlanding op een Europese luchthaven te forceren. 21 handlangers aan boord wisten te vluchten, het overgrote deel werd in de weken daarop opgepakt.

De illegale migratieoperatie was vooraf gepland en de Turkse bestemming bewust uitgekozen. Turkije heeft soepele visumvoorwaarden dan Europa en door de sluiting van het Algerijns luchtruim voor Marokkaanse vliegtuigen vliegen luchtvervoerders grotendeels over de Middellandse Zee en delen van Spanje en Italië. De kans is groot dat bij een noodgeval een noodlanding plaats zal vinden op Europees grondgebied.

