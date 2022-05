Marrakech: autoriteiten registreren apen Jemaa El Fna wegens apenpokkenvirus

De autoriteiten in Marrakech zijn gestart met het in kaart brengen van het aantal apen die worden gebruikt door recreatie-animatoren op het Jemaa el Fna-plein.

De autoriteiten nemen contact op met de straatartiesten met het verzoek de apen te vaccineren en hun gezondheidstoestand te controleren. Ook worden ze opgedragen de apen niet in de buurt te laten komen van bezoekers. De dieren aanraken is verboden.

Met de maatregelen proberen autoriteiten te anticiperen op een eventuele uitbraak van het apenpokkenvirus in het land. Het virus wordt in steeds meer landen vastgesteld, vorige week in onder meer Nederland, Spanje, België, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië.

"De dreiging van een nieuwe lockdown in het postcovid tijdperk wordt wereldwijd gevreesd, ook in Marokko", meldt een ingewijde aan nieuwsdienst Le360.



Actieplan

Er zijn in Marokko nog geen besmettingsgevallen bevestigd, wel zijn maandag drie vermoedelijke gevallen ontdekt; twee Marokkaanse mannen een sub-Sahara-migrant. Het zorgministerie heeft een actieplan klaarstaan mocht een uitbraak plaatsvinden.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook blaasjes op de huid. Tot de korstjes zijn afgevallen, is iemand met apenpokken besmettelijk voor anderen. Dat kan twee tot vier weken duren.

© MAROKKO.NL 2022