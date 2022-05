Emir Qatar: kritiek op WK is vaak afgunst en discriminatie van Arabieren

Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani reageerde maandag op de kritiek op Qatar als organisator van het Wereldkampioenschap voetbal.

Tijdens een toespraak op het World Economic Forum in Davos zei de Qatarese Emir dat de kritiek op zijn land afkomstig is van mensen die de Golfstaat niet kennen en ook weigeren het land te leren kennen.

Qatar wordt bekritiseerd over de behandeling van buitenlandse werknemers en de rechten van vrouwen en de LGBTQ-gemeenschap en nog geen zes maanden voordat het langverwachte toernooi aftrapt omschrijft de Qatarese emir de kritiek als afgunst.

"Er zijn nog steeds mensen die het niet kunnen verkroppen dat een Arabisch-islamitisch land een toernooi als het WK organiseert.". Bin Hamad Al Thani erkent dat zijn land "niet perfect" is maar benadrukte dat hij hervormingen "bliksemsnel" heeft doorgevoerd nadat in 2010 bleek dat zijn land het toernooi mag organiseren.



Volgens de emir lijdt het Midden-Oosten al tientallen jaren onder discriminatie maar nu een Arabische staat gastland is van het toernooi hebben velen in "invloedrijke posities" aanvallen gelanceerd "in een nog nooit eerder vertoond tempo".

De leider van Qatar wees erop dat andere landen en regio's ook grote evenementen hadden georganiseerd, ondanks het feit dat elk van die landen zijn eigen specifieke problemen en uitdagingen heeft. "Qatar is net als je eigen land; niet perfect en constant proberend te verbeteren en vol hoop op een betere toekomst".

"We zijn zo trots op de ontwikkeling, hervorming en vooruitgang die we hebben gemaakt, en we zijn dankbaar voor de schijnwerpers die het WK biedt", aldus Emir Tamim bin Hamad Al- zei Thani.

© MAROKKO.NL 2022