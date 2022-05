Emiraten bevestigen eerste geval van apenpokken

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is het eerste besmettingsgeval van apenpokken is bevestigd.

Dat meldden lokale media. Het is de eerste Golfstaat waar een besmetting met het apenpokkenvirus officieel is bevestigd

De patiënt is een 29-jarige vrouw uit een West-Afrikaans land en krijgt de nodige medische zorg, aldus een verklaring van het zorgministerie. Anderen die in contact waren met de patiënt worden geïdentificeerd en getest.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde dinsdag dat er officieel meer dan 250 gevallen van apenpokken in 16 landen zijn gemeld, waaronder negen EU-landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Zweden en Nederland. Ook in in Canada, Australië en de Verenigde Staten (VS) is het virus opgedoken.



Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en huiduitslag, in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam. Tot nu toe kwamen besmettingen vooral in Centraal- en West-Afrika voor. In Europe vooral onder mannen die seks hebben met andere mannen.

Het virus verspreidt zich gewoonlijk niet gemakkelijk tussen mensen, maar het kan worden overgedragen door nauw contact van persoon tot persoon of door contact met spullen die worden gebruikt door een persoon die apenpokken heeft, zoals kleding of beddengoed.

© MAROKKO.NL 2022