Ceuta en Melilla: aangescherpte grenscontrole uit vrees voor apenpokkenvirus

De medische staf van de grensposten Ceuta en Melilla gaan grenspassanten ook controleren op symptomen van het apenpokkenvirus.

Het medisch personeel dat aan Marokkaanse zijde van de grens verantwoordelijk was voor het checken op symptomen van het coronavirus zal voortaan ook controleren op apenpokken, meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribiya in de krant van woensdag.

In afwachting van de implementatie van een uniform gezondheidsprotocol controleert het zorgpersoneel aan de grens op griepsymptomen zoals koorts, maar ook op huiduitslag. De aangescherpte controle is volgens lokale autoriteiten noodzakelijk omdat het aantal positieve gevallen van het apenpokkenvirus in Spanje toeneemt.

Er zijn in Marokko nog geen besmettingsgevallen bevestigd, wel zijn maandag drie vermoedelijke gevallen ontdekt; twee Marokkaanse mannen een sub-Sahara-migrant. Het zorgministerie heeft een actieplan klaarstaan mocht een uitbraak plaatsvinden.



De krant meldt dat de autoriteiten niet van plan zijn de grensposten opnieuw te sluiten. Wel zijn nieuwe maatregelen niet uit te sluiten als besmettingsgevallen zich voordoen.

Anticiperend op de eerste besmettingsgevallen heeft het Ministerie van Volksgezondheid zorginstellingen geïnstrueerd om een ​​bepaald aantal kamers vrij te houden voor de afzondering en behandeling van apenpokkenpatiënten.

© MAROKKO.NL 2022