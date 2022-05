Marokko, Algerije en Spanje nemen deel aan Amerikaanse militaire oefening in Tunesië

Van maandag tot en met 3 juni vindt in Tunesië en de Middellandse Zee de Noord-Afrikaanse maritieme oefening 'Phoenix Express 2022' plaats.

De militaire oefening wordt georganiseerd door de United States Naval Forces Europe-Africa (CNE-CNA).

Dertien landen doen mee aan de 17e editie van de maritieme oefening die vooral in het teken staat van regionale samenwerking, bewustzijn van het maritieme domein, operationele capaciteiten en het delen van informatie.

De oefeningen op zee moeten leiden tot een betere beveiliging van de Middellandse Zee en de territoriale wateren van de landen in Noord-Afrika.



De oefeningen aan land vinden grotendeels plaats op marinebasis La Goulette in Tunis. Het trainingsdeel in de Middellandse Zee is bedoeld om het reactievermogen te testen van de Noord-Afrikaanse, Europese en Amerikaanse zeestrijdkrachten op irreguliere migratie, illegale handel en het verkeer van illegale goederen.

De landen die deelnemen aan Phoenix Express 2022 zijn Marokko, Algerije, Spanje, België, Egypte, Griekenland, Italië, Libië, Malta, Mauritanië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.



© MAROKKO.NL 2022