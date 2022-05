Chinese president verdedigt staat van de mensenrechten

De Chinese president Xi Jinping heeft in een ontmoeting met VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet de staat van de mensenrechten in zijn land verdedigd.

Bachelet is deze week in China om onder meer een bezoek te brengen aan de regio Xinjiang, waar de Oeigoerse moslimminderheid wordt onderdrukt. China ontkent dat in alle toonaarden.

De detentie van ruim 1 miljoen moslims wordt door Beijing omschreven als "de leugen van de eeuw". Over westerse beschuldigingen van dwangarbeid, genocide en mensenrechtenschendingen zegt de regering dat andere landen zich niet moeten bemoeien met Chinese zaken.

Volgens Chinese staatsmedia zei Xi tijdens de virtuele ontmoeting met Bachelet dat mensenrechtenkwesties "niet gepolitiseerd" of "met dubbele standaarden" behandeld moeten worden. Hij zei ook dat niemand behoefte heeft aan "een leraar die bazig is richting andere landen".



Geen garanties

Vermoedelijk is dat een sneer naar onder meer de Verenigde Staten, die voorafgaand aan Bachelets reis meldden "zeer bezorgd" te zijn dat de VN-chef geen garanties had gekregen over wat ze kon zien. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat als Bachelet China niet genoeg druk oplegt, haar bevindingen geen volledig beeld geven en dat die door de Chinese autoriteiten kunnen worden gebruikt om hun daden in Xinjiang goed te praten.

De Britse omroep BBC en andere internationale media publiceerden dinsdag gehackte gegevens van de Chinese politie in Xinjiang en stellen dat ze een overtuigend bewijs zijn van de wrede vervolgingen in die noordwestelijke regio. De documenten illustreren de massale opsluiting en vervolging van de islamitische bevolkingsgroep van de Oeigoeren en geven een beeld van de commandostructuur die volgens de BBC tot president Xi Jinping zelf reikt.

