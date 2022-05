Aantal gevallen van apenpokken opgelopen naar twaalf

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij twaalf mensen in Nederland vastgesteld.

Dat is een verdubbeling ten opzichte van maandag, toen de teller bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op zes bevestigde besmettingen stond.

Het instituut bevestigde afgelopen vrijdag het eerste geval in Nederland. Het virus komt oorspronkelijk voor in Afrika, maar de meeste apenpokkenpatiënten nu hebben daar geen link mee. Het virus heeft zich waarschijnlijk in Europa verspreid. Bij veel patiënten gaat het om mannen die seks hebben met mannen.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook blaasjes op de huid. Tot de korstjes zijn afgevallen, is iemand met apenpokken besmettelijk voor anderen, meldt het RIVM. Dat kan twee tot vier weken duren.



Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die al een verzwakte weerstand hebben, voor kinderen en voor zwangeren.



Homofestival

Onder de Nederlandse apenpokkenpatiënten zijn mensen die op het homofestival Darklands in België zijn geweest. Dat werd van 4 tot en met 9 mei gehouden. De zogeheten incubatieperiode van apenpokken is 5 tot 21 dagen.

Mensen die op het festival besmet zijn geraakt, kunnen eind mei nog de eerste klachten krijgen. Daarna moeten ze nog getest worden, dus tot in juni kunnen er nog positieve testresultaten komen die terug te voeren zijn op dat festival. In de tussentijd kunnen ze anderen hebben besmet.

Het RIVM voert ook nu nog testen uit op apenpokken, maar weet niet hoeveel testen nog op een uitslag wachten. Het instituut verwacht wel dat het aantal bevestigde besmettingen verder zal oplopen, maar "het goede nieuws is dat we geen exponentiële toename zien".

© ANP 2022