Tientallen migranten vermist na zinken boot bij Tunesië

Meer dan zeventig mensen zijn vermist nadat hun boot was gezonken voor de kust van Tunesië.

De Tunesische kustwacht meldt woensdag dat het gaat om migranten die vanuit Libië waren vertrokken.

Er zijn 24 mensen uit het water gehaald door reddingswerkers. Tot nu toe werd één lichaam teruggevonden. De kustwacht zegt dat er ongeveer honderd mensen aan boord waren toen de boot omsloeg. Ze waren van verschillende Afrikaanse en Aziatische nationaliteiten en zouden zondagavond al in een opblaasbare boot zijn gestapt.

Veel migranten proberen vanuit Libië en Tunesië in Italië te komen, een tocht van een paar honderd kilometer. Daar sterven vaker mensen van wie de boot zinkt. In 2021 kwamen 1924 migranten om in de Middellandse Zee. De Tunesische autoriteiten zeggen vorig jaar meer dan 20.000 migranten voor de kust te hebben gearresteerd. Zeker 15.000 mensen hebben in datzelfde jaar Italië wel bereikt via die route.

© ANP 2022