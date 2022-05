Noord-Korea experimenteert met 'nucleair ontploffingsapparaat'

Noord-Korea heeft volgens een Zuid-Koreaanse presidentiële adviseur geëxperimenteerd met een "nucleair ontploffingsapparaat".

Dat nieuws volgt kort op de bekendmaking dat het geïsoleerde land drie ballistische raketten afvuurde richting de Japanse Zee.

De Verenigde Staten en Zuid-Korea waarschuwen al weken dat een nucleaire proef aanstaande is. Volgens de Zuid-Koreaanse adviseur Kim Tae-hyo is met het ontploffingsapparaat geëxperimenteerd, maar het blijft onduidelijk wat dat precies betekent. Er zijn geen details bekendgemaakt. Wel zei Kim tegen verslaggevers dat Noord-Korea is aanbeland in de laatste fase voordat een nucleaire test wordt uitgevoerd.

Ondanks de uitbraak van het coronavirus waar Noord-Korea momenteel mee kampt, is het land erin geslaagd om een al lang bestaande maar niet-actieve nucleaire reactor verder te ontwikkelen. Dat zou te zien zijn op satellietbeelden, meldt het Franse persbureau AFP.



De recente test met het ontploffingsapparaat zou zijn uitgevoerd op een andere locatie dan die door Seoul nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Noord-Korea heeft sinds begin dit jaar herhaaldelijk rakettests uitgevoerd, waaronder een met een intercontinentale raket. De lancering van de drie raketten woensdag was de 17e test tot nu toe dit jaar. VN-resoluties verbieden Pyongyang de lancering van ballistische raketten, die kernkoppen kunnen dragen. Het verbod is onderdeel van strikte sancties in reactie op het kernwapenprogramma van het land.

