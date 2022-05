Kabinet: regels voor rijscholen om wanpraktijken tegen te gaan

Er komen regels voor het rijonderwijs om problemen in de rijscholenbranche op te lossen, en misstanden tegen te gaan.

Het kabinet volgt het advies dat voormalig SP-leider Emile Roemer vorig jaar deed min of meer op en komt met ingrijpende maatregelen. De belangrijkste ingreep is het verplichten van een leerplan.

Slechts de helft van de kandidaten slaagt in één keer voor het praktijkrijexamen, en voor honderden rijscholen geldt dat minder dan drie op de tien leerlingen slaagt. Problemen met rijlessen komen doordat leerlingen vaak te afhankelijk zijn van één rijinstructeur, en er nauwelijks prikkels zijn om leerlingen goed op te . Bovendien ontbreekt het aan toezicht op de branche. Hoewel er voor rijexamens regels zijn, geldt dat niet voor de lessen zelf.

Daar komt binnenkort een einde aan, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur) aan de Kamer. Naast het verplichte leerplan, komt er ook een leerlingvolgsysteem en een leerportfolio om de ontwikkelingen van leerlingen beter bij te houden. Er wordt ook nagedacht over toetsing door een andere rijinstructeur voordat een leerling rijexamen doet. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat werken aan nieuwe eisen voor het examen, en de opleiding tot rijinstructeurs wordt aangepast.



Vaardigheden

Er worden nog andere eisen gesteld aan de opleiding. Zo moeten rijinstructeurs verplicht vaardigheden behandelen "die niet betrouwbaar te toetsen zijn in het examen", zoals sociaal verkeersgedrag, elektrisch rijden en omgaan met stress.



Het leerplan wordt door een nog nader te bepalen organisatie ontwikkeld, en zal in de eerste helft van volgend jaar worden opgeleverd.



Ondergrens

Ook komen er consequenties voor rijscholen waarvan weinig leerlingen in één keer slagen voor het examen. Zij krijgen eerst een waarschuwing als ze onder de ondergrens zakken, maar kunnen mogelijk maatregelen opgelegd krijgen. Hoe die maatregelen er precies gaan uitzien, is nog niet duidelijk. Hierover praat het CBR met de branchepartijen. Rijscholen met een hoog slagingspercentages kunnen waarschijnlijk juist rekenen op voordelen, zoals meer examencapaciteit voor hun leerlingen.

Harbers geeft toe dat de maatregelen niet alleen miljoenen kosten, maar ook ingrijpend zijn "voor rijscholen, rijinstructeurs, consumenten en uitvoeringsorganisaties". Daarom wordt het plan stap voor stap ingevoerd, waar steeds eerst wordt teruggeblikt op de invoering van een maatregel, voordat aan een nieuwe wordt begonnen.

Autobranchevereniging BOVAG laat weten positief te zijn over de plannen en ook over het feit dat er samen met de branche zal worden gewerkt aan de concretisering ervan. "Er zit schot in, dat is heel bemoedigend."

